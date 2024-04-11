رغم الارتفاع العالمي.. تراجع ملحوظ لخامي البصرة الثقيل والمتوسط

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وتراجعت أسعار خام البصرة الثقيل 60 سنتاً ليصل إلى 85.51 دولاراً، في حين تراجعت أسعار خام البصرة المتوسط 80 سنتاً ليصل إلى 88.71 دولاراً.

هذا وواصلت أسعار النفط مكاسبها، بعد أن ارتفعت دولارا للبرميل في الجلسة السابقة، مع تأهب المستثمرين لتفاقم أزمة الشرق الأوسط التي قد تشمل إيران ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك.