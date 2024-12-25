رغم ارتفاع مبيعاتها.. تويوتا تعلن انخفاض إنتاجها العالمي للشهر العاشر توالياً

شفق نيوز/ أعلنت شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات، يوم الأربعاء، انخفاض إنتاجها العالمي للشهر العاشر على التوالي في نوفمبر على الرغم من نمو مبيعاتها العالمية للشهر الثاني على التوالي.

وأنتجت تويوتا، هي أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، 869230 سيارة على مستوى العالم في نوفمبر، بانخفاض 6.2 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ويمثل هذا هبوطا أكبر من تراجع بنسبة 0.8 بالمئة في أكتوبر.

وتراجع إنتاج تويوتا في الولايات المتحدة إلى 11.8 بالمئة، مما يعكس تعافيا بطيئا على الرغم من استئناف إنتاج طرازي (جراند هايلاندر) و(لكسوس تي.إكس) من سيارات الدفع الرباعي في أواخر أكتوبر عقب توقف دام لأربعة أشهر.