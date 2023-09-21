رغم ارتفاع أسعار الدولار الذهب يستقر في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، (21 أيلول 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 420 الف دينار، وسعر الشراء 416 الف دينار، وهي نفس الاسعار التي سجلت في صباح امس الاربعاء.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرت ايضا عند 390 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 386 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 425 الاف دينار و 435 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 395 الفاً و 405 آلاف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 492 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 452 دينار، وسجل عيار 21 بيع 432 الف دينار، وعيار 18 بيع 372 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.