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رغم ارتفاع النفط إلا أنه يتجه إلى انخفاض أسبوعي حاد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-11T08:02:09+0000
رغم ارتفاع النفط إلا أنه يتجه إلى انخفاض أسبوعي حاد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة لكنها في طريقها صوب أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني بعد انتعاش مخاوف من تصعيد الحظر على النفط الروسي مقابل جهود جلب مزيد من المعروض إلى السوق من منتجين رئيسيين آخرين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.48 دولار أو 2.27 بالمئة إلى 111.81 دولارا للبرميل بعد أن هبطت 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة، وفقا لوكالة "رويترز".

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) بمقدار 2 دولار ، أو 1.89 ٪ ، إلى 108.02 دولارات للبرميل ، بعد انخفاض بنسبة 2.5 ٪ يوم الخميس.

وفي أسبوع من التداول المتقلب الذي تميز بالحديث عن حظر نفطي روسي ثم إضافات معروض محتملة من إيران وفنزويلا والإمارات العربية المتحدة بينما تصاعد القتال في أوكرانيا ، وكان خام برنت في طريقه لهبوط أسبوعي بنسبة 5.2٪ بعد أن سجل أعلى مستوى له في 14 عامًا.

تراجعت الأسعار هذا الأسبوع بعد أن اتضح أن الاتحاد الأوروبي ، الذي يعتمد بشدة على الطاقة الروسية ، لن ينضم إلى الولايات المتحدة وبريطانيا في حظر النفط الروسي.

وتصدر روسيا ، ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم بعد السعودية ، نحو 3 ملايين برميل يوميا من الخام إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا.

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