رغم ارتفاع النفط عالمياً.. خام البصرة يتراجع 1.5 دولار

شفق نيوز- البصرة

انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط، يوم الخميس، على الرغم من الارتفاع في أسعار النفط عالمياً.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 1.5 دولار، بما يعادل 1.57%‎‎ ليصل الى 65.84 دولاراً، وانخفضت أسعار خام المتوسط 1.5 دولار، بما يعادل 1.50% ‎ليصل 68.98 دولاراً.

وارتفع النفط العالمي بدعم من التفاؤل بمحادثات التجارة بين الولايات المتحدة وشركائها، إلى جانب تراجع كبير في مخزونات الخام الأمريكية.

وبلغ سعر خام برنت 68.72 دولاراً، فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 65.74 دولاراً.