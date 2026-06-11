رغم ارتفاع النفط عالمياً.. خاما البصرة يواصلان التراجع

شفق نيوز- متابعة

واصل الخام العراقي تسجيل خسائر، يوم الخميس، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط العالمية لليوم الثاني على التوالي، مدفوعة بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والمخاوف بشأن الإمدادات في المنطقة.

وسجل خام البصرة الثقيل 59.20 دولاراً للبرميل منخفضاً بمقدار 2.02 دولار وبنسبة 3.30%، فيما تراجع خام البصرة المتوسط إلى 61.30 دولاراً للبرميل بخسارة بلغت 2.02 دولار أو 3.19%.

كما تراجعت عدة خامات عربية، إذ انخفض خام التصدير الكويتي إلى 101.84 دولاراً للبرميل بخسارة بلغت 4.40 دولارات أو 4.14%، فيما تراجع خام عمان في بورصة دبي للطاقة إلى 88.66 دولاراً للبرميل منخفضاً 3.78 دولارات أو 4.09%، وهبط الخام العربي الخفيف السعودي إلى 94.18 دولاراً للبرميل بنسبة 2.42%.

وانخفضت سلة أوبك إلى 98.92 دولاراً للبرميل، مسجلة خسارة بلغت 3.60 دولارات أو ما يعادل 3.51%.

في المقابل، ارتفعت المؤشرات العالمية، إذ صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى 91.12 دولاراً للبرميل بزيادة 1.19 دولار أو 1.32%، فيما ارتفع خام برنت إلى 94.19 دولاراً للبرميل، مسجلاً مكاسب بلغت 1.09 دولار أو 1.17%.

وتأتي هذه التحركات في الأسواق وسط استمرار المخاوف من اضطرابات الإمدادات النفطية، لاسيما مع تصاعد التوترات المرتبطة بإيران ومضيق هرمز، ما دعم ارتفاع أسعار الخام العالمية.