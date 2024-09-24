رغم ارتفاع النفط عالميا .. انخفاض طفيف بأسعار خامي البصرة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط، بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء ، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 16 سنتا، ليصل إلى 69.32 دولاراً، وانخفضت أسعار خام المتوسط 16 سنتا ليصل الى 71.40 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط، بفعل أنباء عن تحفيز نقدي جديد من الصين، أكبر مستورد للخام، ومخاوف من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يضر بالإمدادات من منطقة الإنتاج الرئيسية، في حين يلوح إعصار كبير في الأفق فوق الولايات المتحدة، أكبر منتج للخام في العالم.