رغم ارتفاع الدولار .. انخفاض أسعار الذهب ببغداد واستقرارها في أربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء ، (1 تشرين الثاني 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 407 آلاف دينار، وسعر الشراء 403 آلاف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 377 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 373 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 410 آلاف دينار و 420 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 380 الفاً و 390 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 520 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 460 الف دينار، وعيار 18 بيع 400 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.