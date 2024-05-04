رغم ارتفاع الدولار .. استقرار أسعار الذهب في بغداد و اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم السبت ،(4 أيار 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 469 الف دينار، وسعر الشراء 465 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 439 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 435 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 470 الف دينار و480 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 440 الفاً و450 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 540 الف دينار ، وعيار 22 بيع 500 الف دينار ، وعيار 21 بيع 475 الف دينار ، وعيار 18 بيع 410 آلاف دينار.

وارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي، في أسواق العاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، في وقت سابق من صباح اليوم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد حيث سجلت 145850 دينارا مقابل كل 100 دولار، مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي والتي بلغت 145500 دينار.