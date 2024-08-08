رغم ارتفاعه عالمياً.. أسعار نفط تنخفض في البصرة

شفق نيوز/ شهدت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط" انخفاضاً، اليوم الخميس، رغم ارتفاع أسعار النفط العالمية.

فقد انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل بمقدار 59 سنتاً لتصل إلى 71.65 دولاراً، كما تراجعت أسعار خام البصرة المتوسط بنفس المقدار لتسجل 74.46 دولاراً.

في المقابل، ارتفعت أسعار النفط العالمية بعد أن أظهرت بيانات حكومية انخفاضاً حاداً في مخزونات الخام الأمريكية، مما ساهم في تعافيها من أدنى مستوياتها في عدة أشهر التي وصلت إليها هذا الأسبوع.