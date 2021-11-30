رغم ارتفاعه عالميا .. تراجع طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" بشكل طفيف في الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء(30 تشرين الثاني 2021).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 368 الف دينار، و سعر الشراء 364 الفاً، فيما كان سعر البيع للمثقال الواحد ليوم امس الاثنين 369 الف دينار.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 338 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 334 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 370 الف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و345 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

يأتي هذا في وقت ارتفعت فيه أسعار الذهب بالأسواق العالمية، يوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار الامريكي حيث قدر المستثمرون شدة تأثير متغير فيروس كورونا أوميكرون على الاقتصاد العالمي.

وارتفع سعر الذهب الفوري 0.2 بالمئة إلى 1796.25 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1790.40 دولار.