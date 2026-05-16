رغم ارتفاعه.. خام البصرة ينهي الأسبوع على خسائر تتجاوز 4%

أنهى خاما البصرة الثقيل والمتوسط تداولات الأسبوع على انخفاض ملحوظ، متأثرين بتقلبات السوق النفطية العالمية، وذلك رغم تسجيلهما ارتفاعاً خلال آخر جلسات التداول.

وارتفع خام البصرة الثقيل في آخر جلسة بمقدار 1.38 دولار ليصل إلى 106.17 دولارات للبرميل، إلا أنه سجل خسارة أسبوعية بلغت 4.36 دولارات، بما يعادل 4.11%.

كما صعد خام البصرة المتوسط بمقدار 1.38 دولار أيضاً، ليبلغ 108.27 دولارات للبرميل، لكنه أنهى الأسبوع على خسارة بلغت 4.36 دولارات، أو ما نسبته 4.03%.

ويعتمد العراق في تسعير صادراته النفطية على وجهة التصدير، إذ تُسعَّر الشحنات المتجهة إلى آسيا وفق متوسط خامي دبي وعُمان، بينما ترتبط الصادرات إلى أوروبا بخام برنت مع إضافة علاوات أو خصومات بحسب أوضاع السوق.

أما الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة فتُسعَّر استناداً إلى خام غرب تكساس الوسيط، أيضاً وفق علاوات أو خصومات سعرية.