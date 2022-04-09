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رغم ارتفاعه.. النفط يغلق على خسارة اسبوعية بأكثر من 1%

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-09T06:19:16+0000
رغم ارتفاعه.. النفط يغلق على خسارة اسبوعية بأكثر من 1%

شفق نيوز/ اغلقت اسعار النفط على خسارة اسبوعية بلغت اكثر من  1% مع اختام تعاملات الأسبوع.

واغلق خام برنت في آخر جلسة له الجمعة على ارتفاع بمقدار 2.20 دولاران ليصل الى 102.78 دولارين، الا انها سجلت خسارة اسبوعية بلغت  1.61 دولارا بما يعادل 1.54%.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع أيضاً بمقدار 2.23 دولاران ليصل الى 98.26 دولاراً للبرميل، إلا أنه سجل أيضاً خسارة اسبوعية بلغت 1.01 دولار او ما يعادل 1.02% .

وانخفضت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي بعد قيام امريكا بتحرير مليون برميل يومياً ولمدة ستة اشهر من احتياطاتها الاستراتيجية للحد من ارتفاع اسعار النفط .

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