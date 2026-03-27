رغم ارتفاعه الذهب يتجه لتكبد خسائر للأسبوع الرابع على التوالي

ارتفع سعر الذهب بأكثر من واحد بالمئة، اليوم الجمعة، مدعوما بعمليات شراء لكنه في طريقه لتكبد خسائر للأسبوع الرابع على التوالي، ​إذ أجج ارتفاع أسعار الطاقة المخاوف حيال التضخم وعزز التوقعات ‌برفع أسعار الفائدة عالميا.

بحلول الساعة الـ 0228 بتوقيت غرينتش، تقدم الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 4428.30 دولارا للأوقية (الأونصة) لكن المعدن النفيس انخفض بنحو 1.3 بالمئة ​منذ بداية الأسبوع.

وتراجع الدولار مما جعل الذهب المسعر بالعملة ⁠الأمريكية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وانخفض الذهب بنحو 17 بالمئة منذ ​بدء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط بضغط من صعود ​الدولار الذي ارتفع بأكثر من اثنين بالمئة خلال تلك الفترة.

وتجاوز سعر خام برنت 105 دولارات للبرميل مما أثار مخاوف من التضخم إذ أدى الصراع إلى توقف شبه ​تام للشحنات عبر مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لحوالي خُمس تدفقات النفط ​الخام والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وينذر ارتفاع أسعار النفط بزيادة تكاليف النقل والتصنيع مما يزيد ‌من ⁠ضغوط التضخم. وعلى الرغم من أن التضخم عادة ما يعزز جاذبية الذهب كأداة تحوط، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضغط على المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يستبعد المتعاملون تماما أي تيسير ​للسياسة النقدية الأمريكية في ​عام 2026 ⁠مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى خفض أسعار الفائدة مرتين قبل اندلاع الصراع.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ​سيمدد مهلة قبل شن ضربات على منشآت الطاقة الإيرانية ​حتى أبريل ⁠نيسان، وأضاف أن المحادثات مع إيران تسير "بشكل جيد جدا". لكن مسؤولا إيرانيا انتقد الاقتراح الأمريكي لإنهاء الحرب ووصفه بأنه "أحادي الجانب وغير عادل".

وبالنسبة للمعادن النفيسة ⁠الأخرى، ارتفع ​سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة ​إلى 68.80 دولارا للأوقية.

وزاد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 1865.13 دولارا، ​وكسب البلاديوم 2.7 بالمئة ليصل إلى 1389.80 دولارا.