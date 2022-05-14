سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رغم ارتفاعها 4%.. برنت والبصرة يغلق منخفضاً والامريكي مرتفعاً خلال اسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-14T06:21:16+0000
رغم ارتفاعها 4%.. برنت والبصرة يغلق منخفضاً والامريكي مرتفعاً خلال اسبوع

شفق نيوز/ اغلقت بورصات النفط العالمية على اسعار متذبذبة، رغم ارتفاعها في اخر جلسة لها امس الجمعة بأكثر من 4%.

واغلق خام برنت في آخر جلسة على ارتفاع بمقدار 4.10 دولارات ليصل الى 111.55 دولاراً، إلا أنه سجل خسائر اسبوعية بلغت 0.84 سنتاً بما يعادل 0.75 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع بمقدار 4.36 دولارات ليصل الى 110.49 دولارات للبرميل، الا انه سجل مكاسب اسبوعية بلغت 0.72 سنتاً او ما يعادل 0.66% .

واغلق خام البصرة الثقيل على ارتفاع ايضاً بمقدار 2.74 دولاران ليصل الى 96.43 دولاراً الا انه حقق خسائر اسبوعية كبيرة بلغت 7.33 دولارات.

وكانت أسعار النفط متقلبة، مدعومة بالمخاوف من أن حظر الاتحاد الأوروبي المحتمل على النفط الروسي قد يشح الإمدادات، لكن تحت ضغط المخاوف من أن تفشي جائحة كورونا يمكن أن يخفض الطلب العالمي.

related

قفزة في أسعار النفط بعد قرار أوبك

Date: 2021-04-01 17:42:13
قفزة في أسعار النفط بعد قرار أوبك

اسعار النفط تقفز بنحو 5% مدفوعة بآمال تراجع مخاوف أوميكرون

Date: 2021-12-07 05:30:39
اسعار النفط تقفز بنحو 5% مدفوعة بآمال تراجع مخاوف أوميكرون

هل يغير الوباء قواعد اللعبة في قطاع النفط؟

Date: 2020-03-30 17:09:39
هل يغير الوباء قواعد اللعبة في قطاع النفط؟

النفط يرتفع بمقدار دولار واحد مع شح الامدادات

Date: 2022-04-07 05:09:24
النفط يرتفع بمقدار دولار واحد مع شح الامدادات

خام برنت يقفز إلى 113 دولاراً

Date: 2022-03-02 08:27:38
خام برنت يقفز إلى 113 دولاراً

ارتفاع اسعار النفط وبرنت يلامس 78 دولاراً

Date: 2021-07-06 05:18:21
ارتفاع اسعار النفط وبرنت يلامس 78 دولاراً

قصف ارامكو يشعل اسعار النفط في الاسواق العالمية

Date: 2019-09-16 08:59:15
قصف ارامكو يشعل اسعار النفط في الاسواق العالمية

البصرة ينخفض ويسجل دون 84 دولارا

Date: 2021-10-28 08:47:28
البصرة ينخفض ويسجل دون 84 دولارا