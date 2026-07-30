رسو 3 ناقلات نفط عملاقة في ميناء البصرة للتحميل بطاقة 5 ملايين برميل

شفق نيوز - البصرة

أفاد مصدر في شركة الموانئ العراقية، اليوم الخميس، بأن ثلاث ناقلات للنفط الخام بطاقة 5 ملايين برميل رست في ميناء البصرة استعداداً للتحميل والإبحار إلى أسواق النفط العالمية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الناقلات الثلاث (وهي لجنسيات هندية وصينية مستأجرة) رست على أرصفة تحميل العوامات الأحادية في ميناء البصرة النفطي، منها ناقلتان بطاقة مليوني برميل لكل منهما، وناقلة ثالثة بطاقة مليون برميل.

وأضاف المصدر، أن ناقلات أخرى ستصل تباعاً، بينها ناقلات في طريقها إلى المياه الإقليمية العراقية وأخرى في منطقة الانتظار للدخول إلى الميناء.

يأتي هذا تزامناً مع ما أعلنته وزارة النفط العراقية، يوم الثلاثاء الماضي، من أن صادرات البلاد من النفط الخام تجاوزت 32 مليون برميل، بإيرادات مالية بلغت أكثر من 2.3 مليار دولار خلال شهري أيار وحزيران الماضيين، استناداً إلى الإحصائية النهائية لشركة تسويق النفط العراقية (سومو).

ويأتي صدور هذه الإحصائية بعد فترة من عدم الإفصاح المنتظم عن بيانات التصدير والإيرادات، عقب التوترات الإقليمية التي أثرت على سلاسل إمداد الطاقة والملاحة البحرية في المنطقة خلال الأشهر الماضية.

وبهذا الصدد، أوضح الخبير النفطي حمزة الجواهري في حديث لوكالة شفق نيوز، أن عدم انتظام عمليات التصدير وصعوبة استقرار الكميات المصدرة انعكسا على آلية إصدار الإحصائيات الرسمية، مبيناً أن غياب التأكيد المنتظم لبيانات الصادرات يحد من الشفافية ويجعل من الصعب تقييم أداء القطاع النفطي والإيرادات المتحققة بصورة دقيقة.

يُذكر أن وزارة النفط كانت قد توقفت عن النشر الشهري المنتظم لإحصائيات التصدير والإيرادات منذ صدور التقرير الخاص بشهر نيسان الماضي.