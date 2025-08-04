رسو 118 باخرة.. ميناء عراقي يتداول مليون طن من البضائع خلال تموز

شفق نيوز- البصرة

سجل ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة، يوم الاثنين، نشاطًا ملحوظًا خلال شهر تموز/ يوليو 2025، مع ارتفاع في أعداد السفن والمناولة، ما يعكس تطور العمليات التشغيلية في الموانئ العراقية وتنامي الثقة الدولية بها.

وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، فرحان الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "ميناء أم قصر الشمالي شهد خلال شهر تموز رسو (118) باخرة حاويات على أرصفته، بحمولات تجاوزت المليون طن من البضائع المتنوعة، مما يمثل نشاطًا شهريًا متميزًا".

وأوضح الفرطوسي، أن "إجمالي عدد الحاويات المتداولة بلغ (93,103) حاوية، بواقع (47,712) حاوية مستوردة، و(43,098) حاوية مصدرة، إلى جانب (2,293) حاوية للمنتج الوطني، وبوزن كلي بلغ (1,074,315) طنا، وهو ما يؤشر تصاعداً ملحوظاً في كفاءة المناولة واستقرار الحركة البحرية".

وأضاف أن "مؤشرات الأداء في الميناء خلال الشهر الماضي تعكس نجاح خطط التطوير وفاعلية الكوادر التشغيلية، فضلًا عن تنامي ثقة الخطوط الملاحية العالمية بالبنى التحتية العراقية وقدرتها على تلبية متطلبات التجارة الخارجية".