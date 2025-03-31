رسوم ترامب تصبغ البورصات الأوروبية بالأحمر

شفق نيوز/ تراجعت البورصات الأوروبية، يوم الاثنين، مع ترقب الأسواق تنفيذ الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

وبحلول ظهيرة يوم الاثنين، فقد مؤشر "داكس" الألماني 1.94% وسجل 22025.45 نقطة، وتراجع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 1.4% إلى 8537.60 نقطة.

وانخفض المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 1.9% إلى 7765.57 نقطة، بحسب ما أظهرته بيانات وكالة "بلومبرغ".

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الأوروبية حيز التنفيذ يوم الأربعاء المقبل 2 نيسان/أبريل، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة (المصنعة خارج الولايات المتحدة).