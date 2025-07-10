رسوم ترامب تخفض أسعار النفط في السوق العالمية

شفق نيوز- بغداد / واشنطن

انخفضت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد أن رأى المشاركون في السوق أن إعلانات الرسوم الجمركية الأخيرة التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدد النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الموارد.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا، أو 0.31%، لتصل إلى 69.97 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:52 بتوقيت غرينتش. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتًا، أو 0.39%، ليصل إلى 68.11 دولارًا للبرميل.

وأمس الأربعاء أعلن ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية على النحاس وأشباه الموصلات والأدوية، وأرسلت إدارته خطابات تعريفة جمركية إلى الفلبين والعراق ودول أخرى، بالإضافة إلى أكثر من اثنتي عشرة خطابًا صدرت في وقت سابق من الأسبوع بما في ذلك إلى الموردين الأميركيين الكبار كوريا الجنوبية واليابان.

في حين يظل صناع السياسات قلقين بشأن الضغوط التضخمية الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، فإن "اثنين" فقط من المسؤولين في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 يونيو قالوا إنهم يشعرون بأن أسعار الفائدة يمكن أن تنخفض في وقت مبكر من هذا الشهر، حسبما أظهر محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء .

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى جعل الاقتراض أكثر تكلفة وخفض الطلب على النفط.

ودعمت أسعار النفط الخام الأمريكية بعض الشيء بارتفاع مخزوناتها، في حين انخفضت مخزونات البنزين والمقطرات الأسبوع الماضي، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء. وأضافت الإدارة أن الطلب على البنزين ارتفع بنسبة 6% ليصل إلى 9.2 مليون برميل يوميًا الأسبوع الماضي.