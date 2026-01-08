رسمياً.. 1300 دينار عراقي سعر الصرف في موازنة 2026

شفق نيوز – بغداد

قرر البنك المركزي العراقي اعتماد سعر صرف الدولار الاميركي عند 1300 دينار ضمن موازنة عام 2026، وفق وثيقة رسمية، كشف عنها النقاب اليوم الخميس.

وأرسل البنك المركزي العراقي كتاباً رسمياً إلى وزارة المالية/ دائرة الموازنة/ قسم إعداد الموازنة الجارية، بشأن تحديد سعر الصرف الرسمي المعتمد في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لسنة 2026.

وبحسب الكتاب الصادر عن دائرة الإحصاء والأبحاث في البنك المركزي العراقي، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن البنك أوضح في كتابه أن سعر الصرف الرسمي الذي سيتم اعتماده في موازنة عام 2026 يبلغ 1300 دينار للدولار الواحد.

وأشار الكتاب إلى أن هذا السعر معتمد منذ شهر شباط عام 2023، مبيناً أن الأمر يتعلق بعمل البنك المركزي العراقي.