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رسميا .. إيران تطرح الدينار العراقي في مصارفها المحلية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-07T12:00:18+0000
رسميا .. إيران تطرح الدينار العراقي في مصارفها المحلية

شفق نيوز/ أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني علي صالح آبادي، يوم الأربعاء، طرح عملة الدينار العراقي في المصارف المحلية الإيرانية.

وقال المحافظ في تصريح على هامش جلسة مجلس الوزراء الإيراني التي انعقدت اليوم، إن كمية من الدينار العراقي دخلت البلاد يوم أمس وستوزع ابتداء من الغد ( الخميس).

وأضاف أن على الراغبين بأداء زيارة أربعينية الامام الحسين التوجه للمصارف المحلية لتوفير عملة الدينار بجانب مراجعة مكاتب الصرافة.

وتابع صالح آبادي بالقول إنه تم تحديد 25 بنكا محليا يطرح عملة الدينار، وذلك تفاديا لحدوث ازدحام على مكاتب الصرافة بالسوق.

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