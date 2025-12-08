رسمياً.. "شيفرون" تفاوض بغداد لسد فراغ "لوك أويل" في حقل غرب القرنة 2

شفق نيوز- بغداد

بحث وزير النفط، يوم الاثنين، تطوير قطاع النفط مع شركة شيفرون الاميركية، فيما كشف مصدر مطلع، أن التفاوض كان لاستلام الشركة لحقل غرب القرنة 2 بدلا من الشركة الروسية.

وقالت وزارة النفط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني، استقبل وفدا من شركة شيفرون الأميركية".

وأضافت "تم خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الشأن بتطوير قطاعات الغاز والنفط".

من جانبه، كشف مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، أن "اللقاء شهد التفاوض بين الوزارة الشركة، لاستلام الاخيرة حقل غرب القرنة 2 بدلاً من لوك أويل الروسية".

وكانت وزارة النفط العراقية قد وجّهت الاثنين الماضي، دعوات للعديد من شركات النفط الأميركية للدخول في مفاوضات حول السيطرة على حقل غرب القرنة-2، والسعي إلى نقل تشغيل الحقل إلى إحدى الشركات من خلال عطاءات تنافسية.

يذكر أن شركة لوك أويل الروسية أعلنت في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حالة القوة القاهرة في حقل غرب القرنة-2 بعد تعطل عملياتها بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها، حيث أرسلت خطاباً رسمياً إلى وزارة النفط العراقية تفيد بوجود ظروف قاهرة تمنعها من مواصلة العمليات.

ويعد حقل غرب القرنة 2 من الحقول النفطية الضخمة في جنوب العراق، اكتشف عام 1973، وتشمل اتفاقية تشغيله شركة لوك أويل الروسية بنسبة 75% وشركة نفط الجنوب العراقية، ويشكل الحقل ركيزة أساسية للاقتصاد العراقي من خلال مساهمته في زيادة الإنتاج النفطي.

وكانت وكالة رويترز، كشفت الاسبوع الماضي، عن تواصل شركة "إيكسون موبيل" مع وزارة النفط العراقية للتعبير عن اهتمامها بشراء حصة الأغلبية التي تملكها شركة "لوك أويل" الروسية في حقل غرب القرنة-2 الضخم.