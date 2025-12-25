رسميا .. تدشين أول خط ملاحي يربط ميناء أم قصر العراقي بميناء راشد الإماراتي

شفق نيوز - البصرة

افتتحت الشركة العامة لموانئ العراق التابعة لوزارة النقل، اليوم الخميس، أول خط ملاحي يربط ميناء أم قصر بمحافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد بميناء راشد الإماراتي.

ورست أول سفينة في ميناء أم قصر كانت قد أبحرت في يوم 17 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري من ميناء راشد، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

ومن المتوقع أن يعزز تدشين هذا الخط الملاحي البحري مسارات الشحن الإقليمي وتمنح البصرة موقعاً محورياً في الربط التجاري بين دول المنطقة، عبر مسار أسرع من الطرق البرية التقليدية.

وقبل ايام أبلغ مصدر عراقي مطلع شفق نيوز، بأن "الخدمة الجديدة ستعتمد على سفينة الدحرجة (دي بي ورلد إكسبريس) البالغة تكلفتها 50 مليون دولار، والقادرة على استيعاب 145 عربة مقطورة في كل رحلة"، مبيناً أن "الرحلة ستختصر طريق 10 أيام بين الإمارات وتركيا وعُمان إلى 36 ساعة فقط عبر ميناء أم قصر".

ومن جانبها رحّبت الشركة العامة لموانئ العراق بإطلاق الخط البحري الجديد، وعدّته خطوة داعمة لدور الموانئ العراقية في تعزيز الربط التجاري الإقليمي، ورافداً مهماً لقدرات النقل السريع، بما يمنح البصرة موقعاً أكثر فاعلية في حركة البضائع بين الخليج ودول المنطقة.

وقال مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي لوكالة شفق نيوز: إن "الخدمة الجديدة تمثل إضافة مهمة لقدرات موانئ العراق في مجال مناولة عربات (الرو-رو) وتطوير خيارات النقل البحري السريع"، مبيناً أن "الخط سيسهم في تقليل الاعتماد على النقل البري، وتسريع وصول البضائع، وتوفير حلول مباشرة لنقل العربات المقطورة مع مرافقة السائقين".

وأضاف الفرطوسي أن "الشركة تعمل على تهيئة المتطلبات التشغيلية في ميناء أم قصر لضمان انسيابية الخدمة"، لافتاً إلى أن "الخط الجديد سيدعم حركة التجارة الثنائية بين العراق والإمارات، ويرفع كفاءة سلاسل التوريد الإقليمية، ويعزز القدرة التنافسية للموانئ العراقية".