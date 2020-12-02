رسمياً.. المالية تعلن إطلاق رواتب المتقاعدين

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية العراقية، يوم الاربعاء، اطلاق رواتب المتقاعدين للشهر الحالي.

وقال المكتب الاعلامي لوزارة المالية في إشعار ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "الوزارة اطلقت رواتب المتقاعدين لشهر كانون الاول ".

وكشف مصدر مطلع في وقت سابق اليوم الاربعاء، عن الشروع بتوزيع رواتب المتقاعدين بدءاً من يوم غد الخميس.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز ان "صرف الرواتب للمتقاعدين ابتداء من مساء يوم غد الخميس بعد قيام هيئة التقاعد بإرسال قوائم الصرف إلى المصارف".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان عملية الصرف سوف تستمر حتى الجمعة.