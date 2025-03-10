رسمياً.. العراق يوقع عقد تطوير حقول كركوك الأربعة مع شركة BP البريطانية

شفق نيوز/ وقعت وزارة النفط العراقية، يوم الاثنين، متمثلة بشركتي نفط الشمال وغاز الشمال، عقد تطوير حقول كركوك الأربعة مع شركة BP البريطانية.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة حريصة على تعظيم موارد الدولة من النفط والغاز، التي ستنعكس ايجاباً على تعظيم الموارد المالية للموازنة الاتحادية".

وأضاف أن "توقيع العقد لتطوير حقول شركة نفط الشمال يعد انجازاً كبيراً، يحسب للوزارة وللشركة، لاسيما بعد مدة من التوقف"، مشيراً إلى أن "عمليات التطوير والتأهيل ستضيف كميات للإنتاج الوطني، فضلاً عن استثمار الغاز وزيادة كميات الانتاج منه لدعم انتاج الطاقة الكهربائية".

ويشمل العقد إعادة تأهيل وتطوير حقول كركوك الأربعة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتوسعة منشآت الغاز في شركة غاز الشمال، وفقاً للتصريحات الحكومية.

يذكر أن المعاون الإداري والمالي لمحافظ كركوك جعفر عباس كريم أكد لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق، أن "الاتفاق مع شركة BP خطوة مهمة لتطوير الاقتصاد العراقي، خصوصاً الاقتصاد في كركوك"، مبيناً أن "هذا الأمر سوف ينعكس على تطوير واقع شركة نفط الشمال من خلال زيادة انتاجها النفطي، فضلاً عن استغلال الغاز المصاحب الناجم عن استخراج النفط".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد رعى في (الأول من آب/ أغسطس 2024)، مراسم توقيع مذكرة تفاهم نفطية شاملة بين وزارة النفط وشركة (BP) لتطوير حقول كركوك.

ووقع عن الجانب العراقي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، فيما وقع عن شركة "بي بي" الرئيس التنفيذي موراي أوشينكلوس.

وتتضمن المذكرة إعادة تأهيل وتطوير أربعة حقول نفطية في كركوك، هي: حقل كركوك بقبتيه (بابا وأفانا)، حقل باي حسن، حقل جمبور، وحقل خباز، مع إمكانية الاتفاق على حقول أخرى.