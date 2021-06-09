رسمياً.. العراق يضاعف كمية النفط المقررة للبنان والأخير يشكر

شفق نيوز / أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، يوم الأربعاء، تبلغه رسميًا، بمضاعفة العراق كمية النفط المقررة للبنان من 500 ألف طن إلى مليون طن سنويا.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الوزراء اللبنانية، على تويتر، أن "دياب تبلغ رسميا بقرار مجلس الوزراء العراقي بهذا الشأن".

وكان دياب قد أجرى اتصالا هاتفيا، مساء أمس، مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، شاكراً له جهوده وللحكومة العراقية دعمهم للبنان في المرحلة العصيبة التي يمر بها.

وبعث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في وقت سابق من يوم الأربعاء، برقية الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، شاكرا فيها باسمه وباسم الشعب اللبناني مصادقة الحكومة العراقية على دعم لبنان بالنفط الخام وزيادة هذا الدعم من 500 ألف طن إلى مليون طن.

وجاء في نص البرقية : ببالغ الشكر والامتنان تبلغنا موافقتكم وحكومتكم الكريمة على تزويد لبنان بمليون طن من النفط الخام بمعدل يكفي لسد نصف حاجة لبنان من هذه المادة سنوياً .

ويشار إلى أن وزارة النفط العراقية، أعلنت في كانون الأول الماضي، عن الاتفاق على تزويد لبنان بالوقود لتوليد الطاقة خلال العام 2021، وفق أسعار النشرة العالمية.