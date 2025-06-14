رسميا .. العراق يستأنف حركة التبادل التجاري مع سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، يوم السبت، إعادة افتتاح منفذ القائم الحدودي بشكل رسمي واستئناف حركة التبادل التجاري بين العراق وسوريا.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المنفذ شهد دخول أول شاحنة سورية بعد خضوعها لإجراءات التفتيش والإقامة، حيث يتم تنفيذ عمليات التبادل التجاري داخل الجانب العراقي من المنفذ، وفق الضوابط المعتمدة".

وفي السياق ذاته، أشار البيان، إلى "استئناف حركة المسافرين عبر المنفذ، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين العراقيين في تنقلاتهم، وتسهيل عودتهم ومغادرتهم، بالإضافة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال تشغيل الأيدي العاملة وسائقي الشاحنات والحافلات".

"وتعد هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة، وزيادة الإيرادات الحكومية، وتلبية متطلبات السوق المحلية، فضلاً عن دعم جهود الاستقرار والتنمية في المناطق الحدودية"، وفقاً لنفس البيان.

يذكر أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية أعلنت، يوم الخميس الماضي، افتتاح معبر البوكمال (القائم) الحدودي مع العراق أمام حركة عبور المسافرين والشاحنات، اعتباراً من اليوم السبت.

وأكدت الهيئة، في بيان، جاهزية كوادرها وجميع المرافق الخدمية في المعبر، داعيةً المسافرين وسائقي الشاحنات إلى "الالتزام بالتعليمات والإجراءات المعتمدة، لضمان انسيابية الحركة وسلامة العبور".