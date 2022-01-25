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رسمياً.. العراق والسعودية يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-25T09:05:30+0000
رسمياً.. العراق والسعودية يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي

شفق نيوز/ وقع العراق والسعودية، يوم الثلاثاء، رسمياً مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي. وتم التوقيع بين وزير الكهرباء العراقي عادل كريم ووزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان عبر دائرة تلفزيونية مفتوحة بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي.

وقال الغزي إن "الربط الكهربائي مع السعودية فيه مردودات اقتصادية ومن أولويات الحكومة حل أزمة الكهرباء".

وأضاف، أن "الكاظمي وجه وزارة الكهرباء بتقديم جميع التسهيلات"، مشيرا الى ان "الربط الكهربائي بين العراق والسعودية له مردودات وسيكون ملموساً للمواطنين".

بدوره قال وزير الكهرباء عادل كريم إن "الربط مع السعودية سينجز خلال عامين"، موضحا أن "السوق العراقية مفتوح أمام الشركات السعودية".

وفي 2 / 12 / 2021، كشفت وزارة الكهرباء العراقية، عن إنهاء 88% من الربط الكهربائي مع الخليج.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في حديث لوكالة شفق نيوز إن "الانتهاء من المشروع ضمن مرحلته الاولى والقاضية بنقل 500 ميغاواط صيف 2022"، مشيراً الى ان "الربط مع دول الجوار سيعطي موثوقية ومرونة للشبكة الكهربائية باعتبار تنويع مصادر الطاقة وتحقيق المناورة لشبكة الكهرباء" .

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