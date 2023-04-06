رسمياً.. الربط السككي بين العراق وإيران يدخل حيز التنفيذ بعد رمضان

شفق نيوز/ أعلن وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، اليوم الخميس، عن عقد اتفاق مع الجانب الإيراني على تنفيذ سكة حديد لنقل المسافرين بين مدينتي شلمجه والبصرة.

وذكر بيان للوزارة ورد الى وكالة شفق نيوز، أن الوزير أجرى أمس الأربعاء زيارة الى العاصمة الايرانية طهران على رأس وفد رفيع، لبحث ملف الربط السككي الخاص بنقل المسافرين بين البلدين.

والتقى الوزير في طهران نظيره الإيراني وزير الطرق والبلديات مهرداد_بذرباش، وناقش معهما مواضيع عدة، على رأسها مشروع الربط السككي لنقل المسافرين عبر خط سكك الحديد شلمجة ( جنوب غرب) – البصرة.

ويتضمن الاتفاق، وفقا للسعداوي، البدء بعمليات إزالة الالغام المزروعة منذ حرب الثمان سنوات بين البلدين، في المناطق الحدودية، بعد شهر رمضان المبارك.

ويشتمل الاتفاق أيضا على مشروع إنشاء جسر متحرك على شط العرب، على أن يجري إنجازه خلال عام ونصف العام.

واستعرضت اجتماعات الجانبين الدراسات والتصاميم الخاصة بتنفيذ الخط، كما جرى استعراض الاستثمارات اللازمة للمشروع.

وأكد السعداوي، اهمية الربط السككي بين البلدين لنقل المسافرين، لا سيما في أيام الزيارات الدينية.

من جانبها ذكرت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية للأنباء، أن الجانبين أجريا محادثات حول خط سكك الحديد وطريق "خسروي" البري المؤدي إلى بغداد.

وبحسب الوكالة الايرانية، فقد دعا وزير الطرق واعمار المدن الايراني الى زيادة عدد الرحلات الجوية بين إيران والعراق من 120 رحلة إلى 200 رحلة في الأسبوع، واقترح أيضًا زيادة السفر الجوي ذهابًا وإيابًا إلى العراق في الأسبوعين السابقين لزيارة يوم الأربعين.

كما أثيرت في الاجتماع القضايا المتعلقة بالتعاون البحري والبحري وغيرها من القضايا التي تقرر متابعتها في اطار اللجنة المشتركة، وفق الوكالة الايرانية.