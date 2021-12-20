رسمياً.. اختيار realme GT Neo2 الموبايل الأقوى لعام 2021

اختتمت شركة realme عام 2021- العلامة التجارية الأسرع نمواً في العالم في مجال صناعة تكنولوجيا الهواتف الذكية ومنتجات الذكاء الاصطناعي- بالطرح الرسمي لهاتفها المنتظر realme GT Neo2 ، فى السوق العراقية. وذلك في احتفالية افتراضية تم بثها عبر منصات الشركة المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب وانستجرام.

وتم تصنيف realme GT Neo2 باعتباره القاتل الرائد الجديد لسلسلة realme GT ، مدعم بمعالج Qualcomm® Snapdragon ™ 870 ، ونظام تبريد غير مسبوق ، ومعدل أخذ عينات فائق اللمس ، وعمر بطارية هائل ، تم الإعلان عنه في الصين من قبل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لطالما كان التصميم جزءًا أساسيًا من سلسلة realme GT ، وهذه المرة ، يأتي realme GT Neo2 بلون مذهل - Neo أسود و Neo أزرق لتقديم مفهوم التكنولوجيا الفائقة والحيوية. علاوة على ذلك ، مع realme GT Neo2 تم التركيز على تقديم تجربة رائدة رائعة مع أداء ممتاز بسعر يسهل الوصول إليه.

أهم نقاط قوة الجهاز: