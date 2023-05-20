رسالة "هامة وملحة" من الكهرباء إلى العراقيين

شفق نيوز/ عممت وزارة الكهرباء العراقية، يوم السبت، رسالة إلى المواطنين وصفتها بأنها "هامة وملحة"، مشددة على ضرورة المساهمة في ترشيد الاستهلاك وذلك لتحقيق الفائدة القصوى من المورد الكهربائي المتاح للبلاد.

وورد إلى وكالة شفق نيوز، نسخة من هذه الرسالة عبر بيان صحفي، جاء فيه، إن هذه الرسالة تأتي في ضوء الزيادة الكبيرة في الطلب على الكهرباء، والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة في البلاد، ولنا جميعاً الدور الهام في الحفاظ على مصادر الكهرباء، وتوفير الطاقة الضرورية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأضافت الوزارة: يتطلب الترشيد أن نتعامل مع الكهرباء بحذر ومرونة، وأن نستغل الوقت والموارد بشكل فعال. فعلى سبيل المثال، يمكن توفير الكثير من الطاقة من خلال استخدام المصابيح الخافتة بدلاً من المصابيح العادية، وإيقاف تشغيل الأجهزة الإلكترونية عند عدم الحاجة إليها، والتحكم في درجة الحرارة في أجهزة التكييف.

ودعت الوزارة، جميع المواطنين إلى المساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء، والعمل بجد لتوفيرها لتحقيق مصلحة الأمة، وتحسين جودة الحياة في البلاد. فلنتعاون جميعاً معاً لحفظ الكهرباء، وتحسين مستوى الحياة في الوطن.