رسالة لشركات التوريد البحري.. الموانئ العراقية تطمئن: العمل يسير بوتيرة آمنة وطبيعية

شفق نيوز- البصرة

أكد مدير موانئ العراق فرحان الفرطوسي، يوم الأربعاء، أن وتيرة العمل في استقبال البواخر والسفن وتفريغ السلع والبضائع الواردة للبلاد تسير بسلاسة وبشكل آمن، ومشيراً إلى أن سلاسل التوريد من دول الخليج لم تتأثر بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الفرطوسي لوكالة شفق نيوز خلال جولة ميدانية أجراها في مينائي أم قصر وخور الزبير برفقة قائد القوات البحرية وقائد شرطة البصرة وقائد عمليات البصرة للاطلاع عن كثب على سير الخطة الأمنية لموانئ العراق والحفاظ على انسيابية العمل.

وأضاف أن "هذه الجولة الهدف منها إيصال رسالة إلى البواخر الموجودة في منطقة الانتظار بأن الموانئ العراقية آمنة وتعمل وفق متطلبات المنظمة الدولية البحرية".

وأشار إلى أنه "يجري حالياً وضع آلية سريعة لتخريج البضائع من الموانئ وبإجراءات استثنائية لتأمين وصول البضائع إلى الأسواق وتقديم التسهيلات للتجار ولتلافي أي أمر طارئ في ظل الظروف الإقليمية الراهنة".

وأكد الفرطوسي أن "سلاسل الإمداد بين الموانئ العراقية وموانئ الإمارات وقطر تعمل بشكل طبيعي كونها تقع بعد مضيق هرمز باتجاه العراق، لكن فيما يتعلق بالبواخر التي يجب أن تمر بمضيق هرمز فهي متوقفة حالياً".