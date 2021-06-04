أردوغان يعلن اكتشاف كميات كبيرة من الغاز في مكمن بحري

شفق نيوز/ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، اكتشاف السلطات في بلاده لكميات جديدة من الغاز الطبيعي، في حقل صقاريا الواقع على سواحل البحر الأسود.

وكانت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية قد نقلت في وقت سابق اليوم عن مسؤولين قولهم: إن تركيا اكتشفت كميات جديدة من الغاز الطبيعي في بئر "أماسرا-1" بالبحر الأسود، وإن الإعلان عنها سيجري في وقت قريب.

ونقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية قول أردوغان: "تم اكتشاف 135 مليار متر مكعب من الغاز في حقل صقاريا بالبحر الأسود.. إجمالي احتياطي الغاز المكتشف في البحر الأسود بلغ 540 مليار متر مكعب".

وكانت السلطات التركية قد أعلنت العام الماضي اكتشاف 405 مليارات متر مكعب من الغاز في بئر تونا -1 في البحر الأسود، وقالت حينها إن الإنتاج قد يبدأ بحلول عام 2023.

وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن الرئيس أردوغان بحاجة للإعلان عن مثل هذه الأنباء؛ لأنه يواجه هو وحكومته انخفاضا في الشعبية بعد ارتفاع معدلات البطالة.

وتستورد أنقرة حاليا ما يقرب من 50 مليار متر مكعب من الغاز الذي تستهلكه سنويا. ويتوقع المسؤولون أن يرتفع الطلب على الغاز في البلاد بنسبة 60 %، ليصل إلى 80 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2030.