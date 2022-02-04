أردوغان يرجح لجوء تركيا إلى العراق بالحصول على الغاز

شفق نيوز/ رجح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة أن بلاده قد تلجأ إلى العراق للحصول على مادة الغاز على وقع التوترات الحاصلة بين روسيا وأوكرانيا.

ونقلت وكالة "الأناضول"، عن الرئيس التركي قوله، "قد يتم تزويد تركيا بالغاز من العراق".

وأضاف "لقد أدرجنا القضية العراقية على جدول الأعمال. نحن نفكر في ذلك".

كما أشار إلى أن أنقرة تجري محادثات أيضا بشأن توقيع اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي مع العراق.

وعن الأزمة القائمة بين موسكو وكييف ذكر أردوغان "في حال تكليفنا بدور الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، بعد لقائي ببوتين، فإننا نقبل هذه المهمة وسنعمل على أداء المسؤولية الملقاة على عاتقنا"، مبديا رغبته بعقد اجتماع رفيع بين الرئيسين الروسي والأوكراني.