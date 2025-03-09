ردا على تقرير نشرته شفق نيوز.. مجلس الأنبار: معمل "الزجاج والسيراميك" مطروح للاستثمار

شفق نيوز/ كشف رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس محافظة الأنبار، حميد دحام العلواني، يوم الأحد، عن قرب طرح معمل الزجاج والسيراميك في المحافظة كفرصة استثمارية جديدة، عقب قرار فسخ العقد مع الشركة الروسية السابقة.

وقال العلواني، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الصناعة كسبت قرار المحكمة لصالحها، ما يفتح المجال أمام استثمار جديد للمعمل، مع خطط لإدخال خطوط إنتاج حديثة ومتطورة بهدف تحسين جودة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد المحلي".

وسبق أن نشرت وكالة شفق نيوز، يوم الخميس الماضي، تقريراً تناولت فيه الأوضاع في معمل الزجاج والسيراميك في محافظة الأنبار، والذي يشهد حالة من التوقف منذ سنوات، وسط محاولات متعثرة لإعادة تأهيله وتشغيله، وعلى الرغم من إحالته إلى الاستثمار في وقت سابق، إلا أن العقبات القانونية والإدارية، بالإضافة إلى نقص التمويل، حالت دون تنفيذ مشاريع التأهيل، ما ترك المعمل خارج الخدمة وأثر بشكل كبير على السوق المحلية والاقتصاد في المحافظة.

وأضاف العلواني، في تصريحه، الذي يأتي ردا على تقرير نشرته وكالة شفق نيوز، حول توقف المعمل، أن "المعمل يضم عدة خطوط إنتاج، ما يتيح إمكانية استثمار كل خط بشكل مستقل وفق طبيعة المنتجات المصنعة، الأمر الذي يعزز فرص نجاح المشروع ويجذب شركات استثمارية ذات كفاءة عالية".

وأشار العلواني، إلى "دعم مجلس محافظة الأنبار الكامل لأي مشاريع تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي"، مبيناً أن "الفرصة القادمة ستكون أكثر تنظيماً وجدية لضمان استغلال موارد المحافظة بالشكل الأمثل".

وأكد أن "المرحلة المقبلة ستشهد تحولات إيجابية تسهم في تطوير اقتصاد الأنبار، مع التركيز على استقطاب مستثمرين جادين وقادرين على تنفيذ المشروع وفق أحدث المعايير".

ويعد المعمل أحد أهم المنشآت الصناعية في العراق، حيث كان يسهم في تغطية الطلب المحلي على منتجات الزجاج والسيراميك، ويوفر آلاف فرص العمل، لكن توقفه تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة وارتفاع معدلات البطالة، ومع استمرار تعطل الإنتاج، تتجه الأنظار إلى خطط جديدة لطرحه للاستثمار مجددًا، وسط دعوات لتسريع الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيله وإنقاذه من الإهمال.