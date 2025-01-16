رداً على ترامب.. كندا تلوح برسوم جمركية ضخمة على الواردات الأميركية

شفق نيوز/ لوّحت السلطات الكندية بفرض رسوم جمركية على السلع الأميركية في حال قام الرئيس المنتخب دونالد ترامب بزيادة الرسوم المالية على البضائع والخدمات الكندية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قوله إن كندا قد تفرض تدابير مضادة على واردات أميركية تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار كندي (نحو 105 مليارات دولار) إذا فرض الرئيس المنتخب دونالد ترامب رسوماً جمركية على السلع والخدمات الكندية.

وقال المصدر إن كندا وضعت قائمة بالأهداف لكنها ستعقد مشاورات عامة قبل التحرك، مضيفاً أن مدى أي رد فعل محتمل سيعتمد على ما سيفعله ترامب.

وكانت صحيفة "تورنتو ستار" أول من أورد نبأ التدابير المضادة المقترحة.

وأشار المصدر إلى أن رئيس الوزراء جاستن ترودو التقى في وقت سابق برؤساء وزراء المقاطعات العشر في كندا لمناقشة كيفية الرد على أي رسوم جمركية أميركية وقائمة الأهداف.

ويقول ترامب إنه يريد فرض رسوما بنسبة 25% على الواردات من كندا لدفعها إلى تشديد أمن الحدود بهدف وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين وخفض تهريب الفنتانيل، وهي الخطوة التي يبدو أنها تنتهك اتفاقية التجارة الحرة.

وستؤثر مثل هذه الإجراءات بقوة على كندا التي ترسل 75% من صادراتها من السلع والخدمات إلى الولايات المتحدة.