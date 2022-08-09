رجل أعمال يتولى إدارة استثمار ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في ذي قار، يوم الثلاثاء، بتكليف رجل الأعمال علي الدخيلي بمنصب رئيس هيئة استثمار المحافظة خلفاً للمقال من المنصب عبد الحميد الحصونة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الدخيلي والذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقية، سيباشر يوم غد رسمياً بإدارة المنصب".

وبين أن "الدخيلي هو رجل اعمال معروف في ذي قار، ويمتلك مصنعين في المحافظة أحدهما لإنتاج الأصباغ والثاني لإنتاج الانابيب".

يشار إلى أن تظاهرات خرجت في ذي قار للمطالبة بإقالة رئيس هيئة استثمار المحافظة عبد الحميد الحصونة، لكونه "متحزب".