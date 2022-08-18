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رجال أعمال لبنانيين يطالبون العراق بدفع ديون عالقة منذ التسعينيات  

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-18T11:20:57+0000
رجال أعمال لبنانيين يطالبون العراق بدفع ديون عالقة منذ التسعينيات  

شفق نيوز/ طالب رجال أعمال لبنانيين، اليوم الخميس، العراق بدفع ديون ومستحقات عالقة منذ تسعينيات القرن الماضي، مقترحين أن يكون ذلك عبر ثمن النفط العراقي المصدر الى لبنان، فيما أشاروا الى أن تلك الديون تسببت بمعاناة لهم.

وقال مجلس رجال الاعمال اللبناني العراقي في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، "يرحب مجلس رجال الاعمال اللبناني العراقي بزيارة الوفد الحكومي العراقي ويشكر الحكومة العراقية على دعمها للبنان في هذه الظروف الصعبة"، داعيا الحكومتين اللبنانية والعراقية لأن "تكون حقوق ومستحقات التجار والصناعيين اللبنانيين ورجال الأعمال في مقدمة المباحثات الجارية لاستيفاء اللبنانيين لمستحقاتهم من ثمن النفط العراقي الى جانب الخدمات الاخرى التي تقدم الى العراقيين في لبنان".

وتوجه المجلس بنداء خاص الى "رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لإعطاء الاهتمام اللازم لحل قضية ديون ومستحقات اللبنانيين العالقة مع العراق منذ التسعينيات، خاصة وأن معظمها مستحقات وودائع وبوالص موجودة لدى مصرف الرافدين وبنوك عراقية أخرى إلى جانب وزارات ومؤسسات عامة عراقية وهي مستحقة الدفع".

وناشد المجلس، الدولة اللبنانية، الالتفات الى "اصحاب الحقوق من اللبنانيين الذين يعانون من وزر هذه الديون"، مشيراً إلى أن "الدولة اللبنانية لم تقم بأي مسعى في هذا الاتجاه منذ زيارة الرئيس عون للعراق عام ٢٠١٨".

وأعرب المجلس عن أمله من المراجع اللبنانية الرسمية "إيلاء الموضوع الكثير من الاهتمام بغية رفع الغبن عن التجار والصناعيين اللبنانيين للوصول الى تسوية ديونهم ومتعلقاتهم على غرار التسوية التي  تمت مع سائر البلدان العربية (الاردن- سوريا- مصر)".

كما لفت المجلس النظر إلى أن "الامتناع عن الدفع طيلة الفترة الماضية سببت للاقتصاد اللبناني (خصوصا تجار القطاع الخاص) اضرارا بليغة منها الاستدانة من المصارف والفوائد المصرفية، العالية لإنجاز اعمالهم التجارية في العراق، وحتى إفلاس البعض منهم".

 

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