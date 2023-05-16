رجال اعمال قطريون يعرضون على السوداني "شراكات استراتيجية" مع القطاع الخاص العراقي

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، جدية حكومته في تحقيق نهضة اقتصادية تعزز مسار التنمية في البلد، في حين أبدى أعضاء وفد من رجال الأعمال القطريين الاستعداد للعمل في العراق وإيجاد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في العراق.

جاء ذلك خلال استقبال السوداني، صباح اليوم، وفداً من رجال الأعمال والمستثمرين من دولة قطر الشقيقة، برئاسة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، وفق بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز.

ونقل بيان مكتب السوداني، تأكيده خلال اللقاء انفتاح العراق اقتصادياً على محيطه الإقليمي والدولي، والعمل الجاد لتأسيس شراكات بنّاءة في مجال الاستثمار، وذلك في ظل الفرص الاقتصادية المتاحة التي أطلقتها الحكومة، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة، والاستثمار الأمثل للغاز المصاحب والبتروكيماويات.

وأشار السوداني أيضاً، إلى الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة منذ بداية تشكيلها، في سبيل توفير بيئة استثمارية ملائمة وجاذبة سواء للمستثمر المحلي أو للمستثمرين من خارج العراق، مؤكداً جدية الحكومة في تحقيق نهضة اقتصادية تعزز مسار التنمية في البلد.

من جانبه، عبر رئيس وفد رجال الأعمال القطري الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عن امتنانه للقاء رئيس مجلس الوزراء، وحرص الحكومة على التعاون مع الشركات القطرية الكبرى، وأكد أعضاء الوفد الاستعداد للعمل في العراق، وإيجاد شراكات استراتيجية مع رجال الأعمال والقطاع الخاص في العراق الذي أصبح بيئة رحبة للاستثمار.