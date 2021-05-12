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إرتفاع إنتاج الخام لأوبك والعراق من بين ست دول زادت إنتاجها

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-12T06:13:21+0000
إرتفاع إنتاج الخام لأوبك والعراق من بين ست دول زادت إنتاجها

شفق نيوز/ أرتفع إنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك من النفط بنحو 26 ألف برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، ليصل الى 25.083 مليون برميل يوميًا بدعم زيادة الإمدادات في إيران ونيجيريا والعراق.

وبحسب التقرير الشهري للمنظمة، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز فإن الزيادات الأكبر جاءت من نيجيريا إذ ارتفع إنتاجها النفطي بنحو 75 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 1.548 مليون برميل يوميًا، تليها ايران مسجلة زيادة قدرها 73 الف برميل يوميا".

وتابع بأن السعودية جاءت ثالثا بزيادة قدرها 34 الف برميل ومن ثم جاء العراق رابعا بزيادة قدرها 6 الاف برميل يوميا ليصل الى 3.920 ملايين برميل يوميا بعد ان كان 3.914 ملايين برميل يوميا في شهر آذار الماضي ومن ثم غينيا الاستوائية والامارات بمقدار 5 آلاف برميل لكل منهما.

وكما يشير التقرير، إلى أن أكبر انخفاض جاء من فنزويلا، حيث انخفضت الشحنات بمقدار 81 ألف برميل يوميًا ، لتصل الى 445 مليون برميل يوميا، تليها ليبيا بمقدار 67 الف برميل  وانغولا بمقدار 16 الف برميل.

وتوقعت منظمة الدول المصدرة للنفط نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بنحو 6 ملايين برميل يوميًا، بمتوسط 96.5 مليون برميل في اليوم.

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