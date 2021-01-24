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إرتفاع مؤشر التضخم الشهري والسنوي في العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-24T09:48:54+0000
إرتفاع مؤشر التضخم الشهري والسنوي في العراق

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاحد، عن ارتفاع مؤشر التضخم لشهر كانون الاول بنسبة 3.3%، والسنوي بنسبة 3.2%.

وقال الجهاز المركزي للاحصاء في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "مؤشر التضخم الشهري لكانون الاول الماضي ارتفع بنسبة 3.3% مقارنة بالشهر الذي سبقه"، مبينا ان "مؤشر التضخم السنوي هو الاخر ارتفع بنسبة 3.2% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2019".

واضاف ان "الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع سعر الصرف الدولار مقابل الدينار العراقي".

واشار الجهاز الى ان "مؤشر التضخم الشهري لكانون الاول تركز في ارتفاع قسم التبغ حيث ارتفع ارتفاعا كبيرا بلغ 10% وذلك بسبب ارتفاع اسعار السجائر المستوردة مثل انواع (كلواز، والبن الرفيع الكوري) وغيرها"، مشيرا الى ان "قسم الصحة سجل ارتفاعا ايضا بلغ 8.8% في معدل التغيير الشهري، اضافة الى ارتفاع قسم الترفيه والثقافة بنسبة 7.5% وارتفاع قسم النقل بنسبة 7.2%".

وتابع ان "قسم السلع والخدمات شهد ارتفاعا ايضا بنسبة 4.9% نتيجة ارتفاع اسعار الذهب كما ارتفع قسم التجهيزات المنزلية والصيانة بنسبة 3.7%، وارتفع قسم الاتصال بنسبة 3% بسبب ارتفاع اسعار الهواتف"، لافتا الى ان" قسم الاغذية والمشروبات الكحولية شهد ارتفاعا بنسبة بلغت 0.5%، نتيجة ارتفاع الخبز والحبوب بنسبة 0.9% وارتفاع اللحوم بنسبة 2.1% وارتفاع الاسماك بنسبة 2.25 % وارتفاع اللبن والجبن والبيض بنسبة7.2 %".

وأعلن الجهاز المركز للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات خلال كانون الثاني 2012، أنه باشر باستخدام المكننة في جمع الأسعار المختلفة وبأوقات زمنية محددة بدلاً من الاستمارة الورقية المعمول بها سابقاً، مؤكداً أن ذلك سيسهم في سرعة جمع الأسعار ودقتها، وتصحيح احتسابها في حال وجود أخطاء.

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