إرتفاع مستمر بأسعار الدولار مقابل الدينار العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، واقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا في الساعة 3 ظهر اليوم 162400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح اليوم 161000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 163000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 161000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 163250 دينارا لكل 100 دولار أمريكي، وبلغ سعر الشراء 163225 دينارا لكل 100 دولار أمريكي.