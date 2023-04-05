إرتفاع كبير يطرأ على أسعار الذهب في أسواق بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان بشكل كبير، اليوم الاربعاء، (5 نيسان 2023)، فيما عزا خبير ذلك إلى ارتفاع اونصة المعدن الأصفر عالميا.

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 425 الف دينار، وسعر الشراء 421 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الثلاثاء 413 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 395 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 391 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 425 الف دينار و 435 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 395 الفاً و 405 آلاف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد ارتفعت ايضا حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 490 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 450 الف دينار وسجل عيار 21 بيع 435 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 370 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).

وقال الخبير الاقتصادي محمد الحسني في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "ارتفاع سعر الأونصة عالميا والتي تجاوزت 2030 دولاراً قد اثر على ارتفاع أسعار الذهب محليا"، مبينا ان "ارتفاع اسعار الدولار اليوم هو الاخر قد أثر على ارتفاع الذهب".

واشار الى ان "سعر الذهب محليا يتم تحديده في ضوء عمليات حسابية من قبل تجار الذهب بعد الاطلاع على سعر الأونصة عالميا وسعر الدولار في الأسواق المحلية" .

ومقدار الأونصة من الذهب تعادل تقريبا 31 جراماً.