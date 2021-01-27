إرتفاع كبير في مبيعات البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الاربعاء، بشكل كبير لتصل الى أكثر من 111 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا في مبيعاته لتصل الى 111 مليون 266 ألف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار، مقارنة بيوم امس الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيها 58 مليونا 136 ألف دولار.

وأضاف أن المبيعات التي ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات بلغت 111 مليونا و266 الفا، فيما تم شراء 1.100.000 دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 20 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج ، وقامت اربعة مصارف بتلبية طلبات شراء دولار بشكل نقدي ،فيما بلغ عدد شركات التوسط المشاركة في المزاد 10 شركات.