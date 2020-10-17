إرتفاع كبير بأسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار في اسواق بغداد بشكل كبير، اليوم السبت 17 تشرين الاول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 125700 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 125700 دينار مقابل 100 دولار.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم الخميس الماضي 124400 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت ايضا في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 126250 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 125250 دينار لكل 100 دولار امريكي.