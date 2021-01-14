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إرتفاع في مبيعات البنك المركزي العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-14T08:07:58+0000
إرتفاع في مبيعات البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة في اختتام جلساتها للأسبوع الحالي من اليوم الخميس.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا في مبيعاته لتصل الى 16 مليونا 300 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيها 3 ملايين و250 ألف دولار.

وأضاف أن المبيعات توزعت بواقع 16 مليونا و200 الف دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، و 100 الف دولار على شكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 7 مصارف قامات بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، فيما قام مصرف واحد بتلبية طلبات النقد.

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