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إرتفاع طفيف في أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-01T07:23:17+0000
إرتفاع طفيف في أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أرتفعت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، وإقليم كوردستان بشكل طفيف اليوم الاحد 1  تشرين الثاني 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 125100 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 125100 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجلت في بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم امس السبت 125000 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 125500 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 124500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 125400 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع  125200 لكل مائة دولار امريكي.

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