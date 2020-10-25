إرتفاع طفيف في اسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار في اسواق بغداد بشكل طفيف، فيما نخفضت بشكل طفيف في كوردستان اليوم الاحد 25 تشرين الاول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 125000 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 124950 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجلت في بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم أمس السبت التي سجلت 124900 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 125500 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 124500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 125100 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 124900 لكل مائة دولار امريكي.