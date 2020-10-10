إرتفاع طفيف في اسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار في بورصة بغداد بشكل طفيف، اليوم السبت 10 تشرين الاول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 123750 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 123750 دينار مقابل 100 دولار.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم الخميس الماضي 123700 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغت اسعار البيع 124000 دينارعراقي، بينما كانت اسعار الشراء 123000 دينار لكل 100 دولار امريكي.