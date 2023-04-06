إرتفاع طفيف بأسعار خام البصرة لتقترب من 85 دولاراً للبرميل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة يوم الخميس، بشكل طفيف لتسجل أكثر من 84 دولاراً للبرميل.

وارتفع خام البصرة الثقيل والمتوسط المصدر لآسيا 9 سنتات بما يعادل 0.11% لتصل الاسعار الى 80.49 دولارا و84.17 دولارا على الترتيب.

وارتفعت اسعار النفط عالميا مع إعلان دول منظمة أوبك ومنها العراق عن تخفيضات طوعية بأكثر من مليون و600 الف برميل يوميا، اضافة الى التخفيضات السابقة البالغة مليونين برميل يوميا، قبل ان تتراجع اليوم قليلا مع المخاوف من الركود في امريكا .